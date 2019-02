Calabresi nel mondo, presentata a Roma la nuova squadra del Brutium. Ospite d’onore il presidente nazionale di Unicef Samengo

Presentata a Roma la nuova squadra di governance del Brutium da Gemma Gesualdi, presidente dell’Associazione, presso la sede del prestigioso Circolo Canottieri Remo di Roma: l’Avvocato Pasquale Falduto Vice Presidente, l’Avvocato Fabio Federico Segretario Generale e ancora Luca Annunziata Responsabile organizzazione Eventi, Francesco Spanò Responsabile Relazioni Istituzionali, il Tesoriere Andrea Fusco e la giornalista Catia Acquesta Responsabile della Comunicazione che con la presidente Gesualdi sono le due donne della squadra.

Una serata che ha avuto come ospite d’onore il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo che ha dichiarato : “Stiamo facendo tantissimo sia in ambito internazionale, quanto per i bambini italiani e per quelli calabresi per fare avere loro un futuro migliore e per aiutarli ad uscire fuori da situazioni veramente difficili. Sono da poco Presidente dell’UNICEF Italia. Più di 5 mila volontari, attraverso i loro rappresentanti da tutta Italia, hanno voluto che un calabrese, li guidasse per quattro anni. Sono il secondo calabrese, nella storia dell’associazione, ad essere il Presidente dell’UNICEF Italia. Sto cercando di imprimere una marcia in più. L’ente si occupa dei paesi poveri del mondo, ma oggi in Italia è necessario che sia presente. Questo è il primo impegno del mio mandato, essere vicino anche ai bambini e alle bambine italiane. Lavoreremo anche per aiutare i 200 milioni di bambini colpiti da malnutrizione cronica e acuta. Il mio impegno, inoltre, sarà rivolto ad assicurare i diritti di tutti i bambini che vivono in Italia, molti dei quali ho incontrato in decenni di appassionato impegno come volontario. Tenendo come riferimento la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, vogliamo costruire un mondo più a ‘misura di bambina e di bambino”, ha concluso Samengo.

Tra i vari ospiti affezionati al Brutium il direttore generare INPS di Napoli Pino Greco, il direttore generale dell Asl di Civitavecchia Giuseppe Quintavalle, il senatore Marco Siclari, la giornalista Anna La Rosa e tanti altri calabresi che si contraddistinguono in tutta Italia in vari ruoli di responsabilità con impegno e serietà.

Una sala gremita, circa 200 persone e una cena che ha visto la degustazione di prodotti esclusivamente calabresi.

Sponsor della serata Calabria food, Cantine Lavorata, Sap Salumi di Calabria, l’artigiano della ‘duja di Luigi Caccamo, Monardo dolci, Gelateria Enrico e Vecchio Amaro del Capo.

Un primo appuntamento, questo, di una squadra che ha già iniziato a lavorare per portare avanti tutta una serie di iniziative ed eventi che coinvolgeranno i calabresi residenti in tutto il mondo.