Sirti, sindacati: “Mobilitazione contro gli 833 licenziamenti”

Sciopero di 4 ore con assemblee sindacali lunedì, martedì e mercoledì nei siti di Sirti, contro gli 833 licenziamenti annunciati dall’azienda (su 3.692 addetti). Fiom, Fim e Uilm hanno proclamato lo stato di agitazione del gruppo, con la sospensione di tutte le prestazioni straordinarie, delle flessibilità, delle reperibilità e dei tempi di viaggio. I sindacati chiedono la convocazione urgente da parte del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, in modo che Sirti riferisca direttamente al Governo le ragioni del piano di esuberi. Di mobilitazione generale parla la Usb, che oltre al pacchetto di 40 ore di sciopero a gestione della Rsu, ha dichiarato il blocco di tutte le prestazioni contrattuali aggiuntive al normale orario di lavoro. Le “giornate della lotta” dei lavoratori del gruppo Sirti proseguiranno domani (a Roma ci saranno i coordinatori nazionali di Fim, Fiom e Uilm) e mercoledì in tutti gli altri siti. “La mobilitazione – sottolinea una nota della Fiom – continuerà in maniera crescente e vigorosa, ma sempre in modo civile, democratico e soprattutto alla luce del sole”; “La nostra mobilitazione sarà sempre a viso aperto, senza sconti per nessuno, a muso duro come si conviene, fino alla soluzione positiva di questa delicata vertenza”. Questo il calendario delle mobilitazioni: Alessandria: martedì 19, assemblea e 4 ore di sciopero Ancona: martedì 19, 2 ore di sciopero Bari: martedì 19, assemblea e sciopero 2 ore – mercoledì 20, sciopero 2 ore Belluno/Treviso: mercoledì 20, assemblea e 4 ore sciopero Bologna: martedì 19, 2 ore di sciopero – mercoledì 20, 2 ore di sciopero Cagliari: mercoledì 20, assemblea e 4 ore di sciopero Catania: martedì 19, assemblea, modalità dello sciopero 4 ore decise in assemblea Catanzaro: mercoledì 20, assemblea e 4 ore di sciopero Firenze: martedì 19, assemblea e 4 ore di sciopero Genova: mercoledì 20, assemblea e 4 ore di sciopero Milano: martedì 19, assemblea – mercoledì 20, 4 ore di sciopero Palermo: mercoledì 20, 4 ore di sciopero 4 ore Roma: martedì 19, assemblea e 4 ore di sciopero Trento: martedì 19, assemblea e 4 ore di sciopero Udine: mercoledì 20, assemblea e 4 ore di sciopero Verona: martedì 19, assemblea e 4 ore sciopero Già fatte oggi assemblea e 4 ore di sciopero a Lecce, Napoli e Salerno.