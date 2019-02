Comune di Catanzaro, aliquote dei tributi invariate rispetto al 2018

CATANZARO. “La Giunta comunale di Catanzaro, presieduta dal sindaco Sergio Abramo, ha approvato le delibere relative al bilancio finanziario di previsione 2019-2021 lasciando invariate, rispetto all’anno precedente, le aliquote dei tributi comunali. Gli atti verranno sottoposti al vaglio del Consiglio comunale entro la fine di marzo”. Lo riferisce una nota dell’ufficio stampa del Comune. “Assistito dal segretario generale Vincenzina Sica, e sentita la relazione dello stesso primo cittadino – si aggiunge – l’esecutivo ha dunque varato, su proposta del settore servizi finanziari diretto da Pasquale Costantino, le proposte di conferma al Consiglio delle aliquote e delle detrazioni per l’Imposta municipale unica (Imu) e della Tasi. Sono state anche confermate le tariffe delle altre imposte e tributi comunali”. “L’attenzione ai conti comunali – ha affermato il sindaco Abramo – ci ha permesso di lasciare invariate le tariffe sui tributi. Lo abbiamo fatto nonostante il Governo nazionale, rimuovendo il blocco delle stesse aliquote, consenta agli enti locali di procedere con gli aumenti: sono tante le Amministrazioni che si stanno muovendo in tal senso, arrivando a incrementi pari anche al 20%, ma noi abbiamo scelto di non farlo. È stata una precisa volontà politica della mia Amministrazione, quella di non gravare sulle tasche dei cittadini”. Nel corso della riunione di Giunta sono stati varati, inoltre, il Documento unico di programmazione (Dup) 2019-2021 e lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021, che prevede un pareggio di bilancio, fra entrate e spese, pari a 227 milioni 765 mila e 431 euro.