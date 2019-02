CATANZARO. È stato costituito dalla Regione Calabria il comitato dei garanti dei richiedenti asilo e dei rifugiati. La costituzione è stata disposta, con decreto del vicepresidente della Giunta, Francesco Russo. A comporre il comitato dei garanti sono Davide Grilletto, Rocco Ritorto, designati dal presidente del Consiglio regionale, e Andrea De Bonis, delegato dall’Unchr, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Le figure dei componenti del Comitato dei garanti sono individuate, ai sensi della legge regionale 18/2009, “tra gli enti e le associazioni maggiormente significative sul piano regionale nelle materie attinenti la tutela del diritto d’asilo, la tutela dei diritti umani, il dialogo interculturale”. Il Comitato dei garanti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, che resta in carica per 4 anni ed e rinnovabile per un solo mandato, ha il compito di formulare proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale in tema di accoglienza, e valutare e monitorare i progetti e le iniziative dell’amministrazione regionale nel settore.