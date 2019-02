Arrivano questa sera a Tiriolo (Catanzaro) gli studenti dell’Istituto Forestale di Storescin (Polonia), insieme ad un gruppo di volontari croati e veneti, per un’attività pratica di riforestazione. Il progetto “Verso un’ecologia della biosfera”, promosso e organizzato dal Comune e dalla Biblioteca comunale di Tiriolo, vedrà questi giovani, accompagnati da docenti, guide e direttori di istituti forestali, reintrodurre sul Monte, in un’area colpita da incendi, circa 700 piante arboree o arbustive autoctone, donate al Comune di Tiriolo dall’azienda regionale per la Forestazione “Calabria Verde”. Saranno coinvolti anche gli studenti dell’Istituto agrario “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro e un gruppo di ospiti della casa circondariale di Catanzaro.

Per l’occasione giovedì, con inizio alle ore 9, si svolgerà il convegno internazionale “Per un’etica del diritto della casa comune” presso l’Edificio di Scienze Giuridiche del Campus “S. Venuta” dell’Università “Magna Graecia” (loc. Germaneto), in cui interverranno, tra le autorità, Giovambattista De Sarro, Magnifico Rettore dell’ateneo catanzarese, Aquila Villella, Vice-direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, Vincenzo Bertolone, Presidente della Conferenza Episcopale Calabra, Domenico Greco, Sindaco di Tiriolo, Angela Paravati, Direttore della Casa circondariale di Catanzaro, Aloisio Mariggiò, Commissario Straordinario di “Calabria Verde” e Rita Elia, Dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Agrario di Catanzaro. Il progetto sarà poi illustrato da Pasquale Policastro, ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Stettino (Polonia), Luigi Mariano Guzzo, docente di Beni ecclesiastici e beni culturali presso l’Università “Magna Graecia”, e Antonio Grembiale, già docente di Sistemi catastali. Tra i professori cui saranno affidate le relazioni, vi sarà anche la presenza di Antonino Mantineo, ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, e di Andrea Porciello, ordinario di Filosofia del diritto.

Le attività pratiche di riforestazione sono programmate per i giorni di venerdì e di sabato. L’iniziativa ha il parteneriato dell’Universita’ di Stettino (Polonia), del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università di Catanzaro, della Parrocchia Maria delle Grazie e della Neve di Tirolo, della sezione catanzarese dell’Associazione dei dottorandi e dei dottori di ricerca in Italia, dei Diavoli Rossi e dell’Associazione 3 T.