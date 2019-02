CATANZARO. “Restando così, con deleghe come viabilità e scuola ma senza finanziamenti dello Stato, le Province rischiano piano piano di morire”. Lo ha affermato il presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, nel corso di una conferenza stampa su alcuni progetti dell’amministrazione in tema di viabilità. “È sempre più urgente – ha proseguito Abramo – mettere mano o comunque superare la legge Delrio. È stata presentata una proposta di legge per far tornare le Province a com’erano un tempo, e penso che sia giusto perché le Province non possono restare con deleghe come viabilità e scuola senza avere i finanziamenti per fare le manutenzioni”. Abramo, che è anche presidente dell’Upi regionale, ha poi concluso: “Fino a oggi siamo riusciti a tenere ma in futuro la situazione rischia di diventare drammatica. Così non si possono dare risposte, per questo è necessaria fare chiarezza definitiva sul futuro delle Province”.