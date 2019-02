REGGIO CALABRIA. “Non ci sarà nessuna alleanza”. Commenta così Federica Dieni le ultime indiscrezioni di stampa secondo cui il Movimento 5 Stelle, in occasione delle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, sarebbe pronto a stringere un accordo con la Lega. “Il Movimento – afferma la deputata – valuterà condizioni e presupposti politici e infine, nell’interesse di Reggio, deciderà se presentare o meno una propria lista. Una cosa, però, è certa: il M5S correrà, eventualmente, da solo e non stringerà accordi con i partiti, nemmeno con la Lega. A livello nazionale fa fede il Contratto di governo, il quale, come hanno avuto modo di ribadire anche tutti i vertici del Movimento, non verrà replicato nelle competizioni elettorali locali o nei governi delle città e delle regioni. È questa la linea guida che verrà seguita anche a Reggio, qualora il Movimento dovesse decidere di presentare il proprio simbolo. Come già sottolineato dal nostro capo politico, Luigi Di Maio, il M5S deve avere la capacità di valutare lucidamente la sua posizione nei vari territori italiani, non senza disdegnare un passo indietro temporaneo in tutte quelle realtà in cui non sia ancora ben strutturato”.

“Intanto – dice ancora Federica Dieni – va avanti senza soste il nostro lavoro sul territorio per spiegare ai cittadini i contenuti delle riforme che il governo sta portando avanti. Sabato 23 febbraio, al Teatro metropolitano di Reggio, insieme ai parlamentari Riccardo Tucci e Fabio Auddino, prenderò parte all’importante iniziativa ‘Se lo diciamo lo facciamo’, dedicata ai temi del Reddito di cittadinanza e di Quota 100, due misure che cambieranno in meglio la vita degli italiani”.