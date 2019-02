E’ stata presentata venerdì mattina, nel corso di una conferenza stampa, la giornata di celebrazioni che la questura di Cosenza ha organizzato per ricordare i 100 anni della sua istituzione. Martedì 26 febbraio, alle ore 10,30, nel teatro “Alfonso Rendano”, sarà presente anche il Capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli con decine di sindaci della provincia, rappresentanti delle istituzioni e della Chiesa. “Abbiamo cercato di coinvolgere tutta la città – ha detto il Questore di Cosenza, Giovanna Petrocca – e siamo soddisfatti di essere riusciti anche ad avere l’orchestra dei ragazzi del liceo musicale Lucrezia della Valle, che sono molto bravi ed è giusto che anche loro siano protagonisti”. Saranno anche inaugurate delle mostre, ci sarà una sfilata di ragazze in costume tradizionale e saranno coinvolti i presenti nella ricostruzione di un caso reale di un omicidio famoso nel cosentino. “Ci sarà Pino Rinaldi della Rai – ha detto ancora il Questore – autore del format “Commissari”, che ricostruirà un caso di polizia giudiziaria, per dare un’idea di cosa sia il lavoro della polizia sul territorio”. Previsto anche, in collaborazione con Poste Italiane, un annullo filatelico recante la dicitura “1919-2019 Questura di Cosenza “Cento anni di legalità” – 26.2.2019 – 87100 Cosenza Veneto”. Durante l’evento, dalle ore 9 alle 13, sarà possibile timbrare con l’annullo speciale le corrispondenze presentate presso il teatro Rendano. “Per noi è un onore che il Capo della Polizia apponga il primo timbro – ha detto Maria Elena Cribari, Referente Filatelia di Poste Italiane – e saranno anche obliterate delle cartoline speciali realizzate dalla Questura, e la cosa assume un grande valore per i collezionisti”.