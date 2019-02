COSENZA. Domenica 24 febbraio, dalle ore 8 alle 20, si voterà per le elezioni di secondo livello per il rinnovo del Consiglio provinciale di Cosenza. Sedici i consiglieri da eleggere, perché il territorio della provincia di Cosenza ha una popolazione superiore ai 700.000 abitanti. Sei le liste, con 86 candidati: Provincia Democratica, che rappresenta lo schieramento ufficiale del Pd; Insieme per la Provincia, altra lista del centrosinistra, vicina all’attuale presidente Franco Iacucci; L’Italia del Meridione – Calabria, movimento guidato dal consigliere regionale Orlandino Greco; Cosenza Azzurra, del centrodestra; Nuova Provincia, espressione della famiglia Gentile; Noi con la Provincia, di ispirazione leghista. La precedente tornata elettorale si è svolta il 30 gennaio 2017 e ha portato all’elezione dell’attuale presidente, Franco Iacucci, sindaco di Aiello Calabro, il cui mandato dura quattro anni, quindi con scadenza nel gennaio 2021. Il Consiglio provinciale invece, come previsto dalla legge Delrio, resta in carica solo due anni. Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio provinciale, circa 1750, in carica alla data delle elezioni. L’elezione avviene secondo un voto ponderato, cioè che pesa diversamente a seconda della fascia di popolazione a cui appartengono i singoli comuni.