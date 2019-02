La prima sezione del Tar del Lazio (Ivo Correale presidente facente funzioni, Roberta Cicchese consigliere, Lucia Maria Brancatelli estensore) ha accolto il ricorso annullando lo scioglimento del Comune di Marina di Gioiosa Jonica deciso dal governo nel 2017 per infiltrazioni mafiose. Sindaco all’epoca dello scioglimento era l’avvocato Domenico Vestito, che ora tornerà a guidare il Comune fino alle elezioni in primavera. Vestito era stato eletto sindaco nel 2013 supportato dalla lista civica “Libertà è partecipazione”. Il Comune di Marina di Gioiosa Jonica era stato sciolto anche nel 2011, sempre per presunte per infiltrazioni mafiose.