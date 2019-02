CATANZARO. “Nella nostra comunità serve più rispetto e meno sospetto: ‘Piazza Grande’ è la chiamata a raccolta di energie non contro qualcuno, ma è un appello a combattere per la speranza”. Così Enzo Bruno, già presidente della Provincia di Catanzaro, alla presentazione della lista dei candidati di “Piazza Grande con Nicola Zingaretti” nel collegio Catanzaro-Crotone in corsa per l’assemblea nazionale del Pd. La lista, presentata in una conferenza stampa a Catanzaro alla presenza del presidente del Pd provinciale, Michele Drosi, è guidata dallo stesso Bruno, ed è composta poi da Sergio Contarino, Francesco Severino, Simona Ginetta Mancuso, Antonella Stefanizzi, Silvana Siciliani e Domenico Lumare. “Il 3 marzo – ha proseguito Bruno – ci sarà un’altra grande e importante giornata di democrazia. Anche se ci confrontiamo in maniera animata, a volte su un terreno di scontro, la partecipazione attiva al processo decisionale rappresenta una forma altissima di democrazia di cui andiamo fieri, che è nel nostro codice genetico. Sono tre in particolare i punti programmatici che – ha aggiunto il dirigente del Pd – condivido nella proposta di Zingaretti: la volontà di rilanciare il partito, la capacità di riappropriarci dei territori rilanciando il sistema dei circoli e poi la capacità di costruire grande opposizione per essere domani reale alternativa a questo governo nazionale inefficace, inefficiente, approssimativo, superficiale e ci ha ridicolizzati in tutta Europa”. Bruno ha quindi concluso: “La lista è fatta di amministratori, professionisti, ed è espressione di persone che credono e si ritrovano al fianco del governatore Mario Oliverio, del quale sosteniamo il grande sforzo di governare una regione difficile con grandi difficoltà, ma grande legalità e trasparenza. Ci metterò tutta la mia passione e la mia esperienza partendo anche da quello che abbiamo fatto nella Provincia di Catanzaro, dove siamo stati al fianco dei sindaci che ci hanno dimostrato sempre grande vicinanza”.