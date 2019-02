Nel weekend arriva un’ondata di freddo che interesserà prevalentemente il centrosud. Dalla prossima settimana le temperature torneranno a salire “sensibilmente. “Sta arrivando la breve ma intensa ondata di freddo che dalla Russia, dopo aver dilagato sui Balcani, interesserà anche l’Italia, in particolare il Centrosud”, conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. “L’irruzione fredda -aggiunge- sarà accompagnata da venti anche forti di grecale, che soffieranno a partire dall’Adriatico con raffiche di oltre 70-80km orari al Centronord, anche oltre 100-120km orari al Sud, determinando un tracollo delle temperature. L’arrivo dell’aria fredda sarà accompagnato in mol-te zone anche dalla neve. Tra le località interessate sono segnalate Potenza, Campobasso, Roccaraso. Neve anche sulle Murge da Alberobello a Martina Franca. Fiocchi “non esclusi” anche in città come Sul-mona, Vasto, Chieti, Termo-li, Bari, Foggia, Matera, Co-senza, Avellino; ma anche Enna, Caltanissetta, Ragusa, a tratti misti a pioggia anche a Taormina e Palermo. “L’irruzione gelida, per quanto intensa, sarà solo una toccata e fuga – conclude Ferrara – La prossima settimana infatti l’anticiclone riporterà stabilità ovunque chiudendo nuovamente i rubinetti del freddo. Le temperature torneranno così a salire sensibilmente.