CIRO’ MARINA. Un imprenditore edile di 34 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Cirò Marina perché ritenuto responsabile dell’incendio a scopo intimidatorio ai danni di un’agenzia di viaggi. L’uomo, durante l’azione criminosa, documentata da un filmato della videosorveglianza, ha riportato delle ustioni non gravi. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire al movente dell’intimidazione.