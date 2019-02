Ottima e preziosissima vittoria del Cosenza al Curi di Perugia, 1 a 0 per opera della rete di Mirko Bruccini su calcio di rigore al 18’. Gli umbri ci provano in tutti i modi ma non basta loro il maxirecupero di 7’ concesso dall’arbitro e l’espulsione di Kastriot Dermaju al 92’, il Cosenza resiste fino alla fine. Successo di prestigio per il Cosenza seguito da centinaia di supporters.