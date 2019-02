Il Crotone cede nel finale in casa della capolista Brescia. I lombardi vincono per 2 a 0 in virtù dell’autorete all’80’ di Salvatore Molina e del gol nel recupero firmato Donnarumma al 95’. Espulso nel Crotone Machach all’80’, una sconfitta amarissima che fa molto male dopo una buona prestazione che resta infruttuosa.