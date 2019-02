Arrivano le gare determinanti per il futuro del Catanzaro. Come ha affermato ai microfoni di RTC il tecnico Auteri, la sua squadra si gioca tutto o quasi da qui fino a fine marzo: “Se la Juve Stabia terrà il ritmo vuol dire che lo avrà meritato. In caso contrario noi ci saremo perché crediamo nell’obiettivo promozione”. Auteri ha poi parlato della sfida ai pugliesi: “Dovremo essere aggressivi e consistenti perché loro sono una squadra compatta che il tecnico Scienza sa far giocare bene, non mi meraviglia la loro posizione di classifica. Per quanto riguarda noi abbiamo recuperato Bianchimano e Celiento che saranno della gara, De Risio e Pambianchi stanno sicuramente meglio”. Il tecnico non ha escluso un impiego di Giacomo Casoli a centrocampo mentre l’ex materano nelle ultime uscite ha giocato sulla linea degli attaccanti: “Casoli è duttile e dinamico, può giocare ovunque”. Resta il dubbio a centrocampo tra Iuliano e DE Risio mentre in avanti lottano in tanti per tre maglie. Tra i pugliesi in attacco spazio alla coppia Mangni Mendicino. Il Catanzaro dopo aver ricaricato le pile dovrà far di tutto per vincere la partita e provare ad inseguire la capolista impegnata in casa contro la Reggina.