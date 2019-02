Primo tempo molto equilibrato tra Catanzaro e Monopoli finito a reti inviolate. Il Catanzaro ci prova ma i biancoverdi, ben schierati da Peppe Scienza, sono un osso duro. Al 9′ occasione per Celiento che di testa non inquadra la porta. Risponde Sounas con un destro minaccioso che Furlan devia in corner. Al 40′ gran sinistro di Nicoletti che si perde sul fondo. Nel finale sinistro forte ma centrale di Nicoletti preda di Pissardo. Parità all’intervallo.