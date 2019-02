Catanzaro batte Monopoli 1 a 0 allo stadio “Ceravolo”, rete di Signorini nel secondo tempo che ha sbloccato una gara difficile per la squadra di Auteri. Nel primo tempo non ha trovato il guizzo vincente. La squadra di Scienza, molto organizzata, ha concesso poco o nulla e si è confermata una delle piu’ granitiche della categoria, con un centrocampo robusto ed una difesa attenta. Solo nella ripresa il Catanzaro è riuscito ad avere la meglio grazie ad un colpo di testa in mischia del difensore Signorini su corner di Giannone e sponda di Riggio. Nel finale rete annullata a Gerardi del Monopoli per fuorigioco.

Ascolta le dichiarazioni in sala stampa dei due allenatori Auteri e Scienza ai microfoni di RTC