CATANZARO. “In un momento difficile per il sistema sanitario pubblico in Calabria, il dato divulgato dall’Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro sul servizio di ristorazione ospedaliera da noi fornito, giudicato positivo dal 94% dei pazienti, rappresenta un elemento di particolare orgoglio per il suo rilievo nazionale”. E’ quanto si afferma in una nota della società Ristorart Toscana che gestisce il servizio mensa del nosocomio catanzarese. “La corrispondenza dei dati dell’Azienda ospedaliera con quelli dell’Assemblea territoriale di Catanzaro Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato di Catanzaro – prosegue la nota – è ancora più significativa. In questi due anni abbiamo costantemente investito in innovazione e qualità, per un impegno quotidiano portato avanti con passione e determinazione. I fatti sono ostinati, al di là di difficoltà e mistificazioni, e ci premiano anche per, dobbiamo onestamente ricordarlo, un risparmio importante per le casse della Regione rispetto alle precedenti ed altre gestioni dello stesso servizio. Il tutto frutto della quotidiana sinergia e collaborazione tra il nostro personale, le dietiste dell’Azienda ospedaliera, la Direzione medica ed i reparti. Un 94% dal quale partire per continuare ad offrire un servizio di sempre maggiore qualità ai pazienti del Pugliese-Ciaccio”.