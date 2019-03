Nato nel 1999 per volontà dell’avv. Domenico Romeo, appassionato di storia e primo presidente, il Circolo ha conseguito questo importante traguardo percorrendo gli studi della scienza storica, del territorio e della divulgazione ma soprattutto attraverso le strade e le contrade che animano la nostra regione sotto la guida di illuminati studiosi che si sono succeduti alla guida dell’importante associazione.

La prof.ssa Mariolina Spadaro, presidente dal 2000 al 2004, l’avv. Filippo Racco, dal 2004 al 2006, il prof. Vincenzo Naymo dal 2013 al 2015, il prof. Francesco Cuteri, dal 2015 al 2017 fino all’attuale presidente, la prof.ssa Marilisa Morrone, che lo scorso 2 settembre nel gremito salone della scuola primaria “Michele Bello” a Siderno, con emozione, ha tracciato il resoconto delle attività svolte e presentato il corposo programma del ventennale.

«Fissare i momenti vissuti attraverso le immagini è fondamentale per poter riannodare i fili di un fitto e complesso percorso – ha detto la presidente Morrone lasciando scorrere le foto dei tanti momenti associativi – per riflettere, oltre che sul tempo che passa, sulle vere ragioni di un impegno culturale che diventa sociale e “politico” nel senso più nobile e vero della parola. “Et bella et util cosa sopra modo, secondo me, è l’historia” affermava nel 1560 Francesco Patrizi nel suo trattato sulla Storia. Ho voluto scegliere questa frase come introduzione al mio intervento del ventennale – ha continuato la Morrone – perché riassume, con parole in fondo semplici, cos’è la storia, l’oggetto primo dell’azione del nostro Circolo e il fine stesso di esso. La storia aiuta l’uomo a comprendere il proprio territorio, ad amare quanto esso conserva, a valorizzarlo, a difenderlo. In sintesi, la storia aiuta la società a crescere e senza lo studio della storia, analitico e scevro da condizionamenti, l’uomo non può dirsi compiuto».

Una grande manifestazione che ha chiamato a racconta i tantissimi soci provenienti da quasi tutta la regione e ha registrato la presenza del prof. Giuseppe Caridi, presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, del sindaco di gioiosa Jonica, Salvatore Fuda nonché di molti presidenti dei Club Service e delle associazioni a dimostrazione della grande capacità di interazione e interscambio esistente tra le diverse realtà culturali.

La festa per l’avvio delle celebrazioni del Ventennale è stata l’occasione anche per presentare il nuovo Direttore Responsabile della Rivista, l’ingegnere e giornalista Giulia Fresca ed il responsabile Scientifico, il prof. Francesco Cuteri che insieme al Comitato di redazione stanno redigendo l’ultimo numero in programma.