Nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, sulla stregua degli ottimi risultati fin qui ottenuti, il dispositivo di sicurezza a presidio dei punti sensibili si accresce e raggiunge la città di Catanzaro. Dal 13 marzo, infatti, i militari del Raggruppamento “Calabria – Sicilia Orientale”, su base 5° Reggimento Artiglieria Terrestre ”Superga” di Portogruaro, del 6° Reggimento Genio Pionieri di Roma e del 33° Reggimento EW di Treviso, garantiranno il presidio di Palazzo Blasco, sede del Tribunale di Catanzaro, in coordinamento con le Forze di Polizia. Così come avviene nelle altre città su tutto il territorio nazionale, anche in Calabria i militari dell’Esercito, su disposizione dell’Autorità Prefettizia, svolgono compiti di vigilanza a obiettivi sensibili e attività di pattugliamento e perlustrazione, in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia. Oggi, giovedì 28 marzo, in mattinata, il comandante del Comando Forze Operative Sud, Rosario Castellano, ha fatto visita alla Procura di Catanzaro, dove ha incontrato il procuratore aggiunto, Vincenzo Capomolla.

