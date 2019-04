Trentasette progetti, per un totale di 18 milioni di euro, 22 dei quali per un valore di 11,62 milioni da giugno 2018 a marzo 2019, finanziati per la Calabria. Sono i fondi del PON (Piano Operativo Nazionale) Legalità 2014/2020, destinati a iniziative di prevenzione e contrasto di illegalità e marginalità. “Nella regione Calabria – comunica il Viminale – risultano beneficiari tra gli altri l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, le Prefetture di Vibo Valentia, Cosenza, Crotone , Catanzaro e Reggio Calabria, la provincia di Catanzaro e ben 19 comuni. In totale al 31 marzo 2019 – continua la nota – nelle regioni bersaglio Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia risultano finanziati dal PON “Legalità” 187 progetti, oltre a 24 sovraregionali, per un valore totale di circa 300 milioni di euro, pari al 51% della dotazione complessiva del Programma, che si articola su diversi temi che spaziano dalla prevenzione della corruzione a interventi nelle aree vulnerabili, dal recupero e la riqualificazione di aree pubbliche all’inclusione sociale”.