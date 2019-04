Comunali e liste, M5S il più lesto a Vibo

Sono stati i 5 Stelle i primi a presentare la lista per le prossime comunali del 26 maggio per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Vibo Valentia, unico capoluogo di provincia in cui si voterà in Calabria in questa tornata elettorale. Il Movimento ha ufficializzato ieri la candidatura a sindaco di Domenico Santoro. In lista 25 nomi su 32 disponibili. L’urbanista vibonese è così il primo candidato ufficiale per la corsa a Palazzo Luigi Razza. Gli altri candidati, annunciati ma non ancora ufficializzati, sono Francesco Belsito con la lista “Fare” espressione dell’ex sindaco di Verona Flavio Tosi; Maria Limardo, sostenuta del centrodestra e da alcune liste civiche, e Stefano Luciano, sostenuto da altre liste civiche e da quella del Pd. In base alle ultime indiscrezioni non ci dovrebbe essere una lista della Lega a sostegno di Maria Limardo. Dalle ore 8 alle 20 di oggi e dalle ore 8 alle 12 di oggi 27 aprile, le segreterie degli uffici dei comuni interessati dalle elezioni amministrative del 26 maggio prossimo, rimarranno aperte per la consegna “materiale” delle candidature. Il prossimo 26 maggio gli elettori chiamati al voto per le elezioni amministrative saranno complessivamente 17.336.421; 3.856 i comuni, di cui 6 capoluoghi di regione (Firenze, Bari, Perugia, Cagliari, Potenza, Campobasso) e 22 capoluoghi di provincia: Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Caltanissetta, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio nell’Emilia, Rovigo, Sassari, Verbania, Vercelli, Vibo Valentia.