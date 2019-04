“Il quadro economico regionale e le sfide del presente. Idee, strategie, proposte per fare ancora impresa in Calabria. L’impegno di Confesercenti: perché associarsi?”. E’ il tema dell’incontro programmato per domani, 30 aprile, presso la sede Confesercenti di Catanzaro (viale Lucrezia della Valle) per il prossimo 30 aprile alle ore 15. Dopo l’introduzione del presidente di Confesercenti Catanzaro, Francesco Chirillo, relazionerà il prof. Vittorio Daniele, ordinario di Politica Economica presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro.

“Una iniziativa di particolare interesse – spiega Chirillo – che si colloca coerentemente in un percorso di attività formative, di confronto, di sollecitazioni, di riflessioni avviato da tempo da Confesercenti Catanzaro”. “Continuiamo a dare voce e sostegno alle imprese del territorio – sottolinea il presidente – chiedendo, parallelamente, su tutti i tavoli, una maggiore attenzione per chi crea lavoro. Siamo noi, aziende e imprese, a reggere senza alcun dubbio gran parte del peso necessario per il rilancio economico di questa nostra regione, in un contesto non certo facile”. “Particolarmente gradita, pertanto – continua Francesco Chirillo – sarà la partecipazione del prof. Daniele che ci fornirà la sua autorevole e competente analisi del quadro economico regionale, con uno sguardo sul presente e una più chiara prospettiva, per tutti noi, di breve e medio periodo”.

Nata a Roma nel 1971, Confesercenti è una delle principali e più antiche associazioni imprenditoriali del Paese, oltre che membro fondatore di Rete Imprese Italia. Rappresenta in Italia più di 350mila Pmi del commercio, del turismo, dei servizi, dell’artigianato e dell’industria. Con oltre 5mila addetti, 120 sedi provinciali, 20 regionali e oltre 1.000 territoriali, è un punto di riferimento per le imprese su tutto il territorio nazionale.