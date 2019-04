Un’altra larga vittoria per il Catanzaro Calcio Femminile che dilaga nella trasferta lucana di Picerno e si conferma leader. Ben 13 le reti realizzate nell’impegno domenicale contro le ragazze lucane. Triplette per Verrino, Romeo e Cardamone che portano il punteggio sul 9 a 0. Il punteggio, già impietoso, diviene larghissimo con la doppietta di Cardone, la quarta rete di Romeo, i gol di Sacco e due volte Moscatello, oltre alle marcature di Verrino e Cardamone che chiudono con 5 reti personali. Finisce con il risultato di 19 a 1, che è abbastanza eloquente per cui non servono commenti. Netta infatti la superiorità delle ragazze calabresi guidate da Sabadini. Michela Romeo capocannoniere del girone con 24 reti, la segue a ruota Giulia Verrino con 17. Un altro risultato considerevole in questo campionato finora ricco di soddisfazioni per il team del presidente Giacomo Moscatello. Prossimo impegno domenica 5 maggio in casa con il Cosenza.

RTC Sport