Trasporti, Abate(M5s): “Sia potenziato lo scalo ferroviario di Sibari”

“Su segnalazione di alcuni attivisti della zona mi è stato chiesto di porre l’attenzione sulla vicenda trasporti a Sibari e in particolare delle stazioni che insistono sulla popolosa frazione di Cassano allo Jonio. Ho molto a cuore della questione sia dello scalo dei treni che quella della vicina autostazione”. E’ quanto afferma, in una nota, la senatrice Rosa Silvana Abate, del M5S. “Nelle scorse settimane, infatti – prosegue Abate – nell’interrogazione presenta al Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli oltre a individuarla come punto di partenza per il collegamento veloce che nei prossimi mesi dovrebbe collegare la Sibaritide alla Capitale, avevo evidenziato anche la questione della chiusura della biglietteria che aveva portato a una perdita di posti di lavoro e il depotenziamento di quello che, storicamente, è uno degli scali più importanti della linea ferrata jonica. Una vicenda comunicata anche a Trenitalia nel corso dei tavoli tecnici che si sono susseguiti in questi mesi. Anche in questo caso, infatti, l’arrivo del Frecciargento Sibari – Roma porterebbe nuova linfa”. “Lo stesso viceprefetto Mario Muccio, che dirige la commissione straordinaria che al momento amministra il Comune di Cassano All’Ionio, mi ha confermato – sottolinea ancora la parlamentare del M5s – che nel momento in cui sarà annunciato l’avvio del servizio Frecciargento verranno predisposti una serie di atti per il potenziamento dello scalo per quanto nelle possibilità e le competenze dell’amministrazione cassanese, sia per quanto riguarda la riqualificazione della vicina autostazione comunale (anche con l’appalto di un’area ristoro-bar), altro punto nevralgico del trasporto su gomma dell’Alto e del Basso Jonio. Sempre secondo quanto mi hanno segnalato alcuni attivisti, ci sarebbero diversi problemi d’accesso dei bus all’autostazione e all’area di trasferimento dei passeggeri. Anche di questo parlerò nei prossimi giorni con l’amministrazione cassanese così come discuteremo dell’eliminazione dei passaggi a livello che molto preoccupano la popolazione sibarita visto che la strada rimarrebbe chiusa per diversi mesi e ci sarebbero problemi legati alla sicurezza visto che i sottopassi da realizzare potrebbero avere dei problemi vista la conformazione del territorio in quell’area unita al modificarsi recente delle condizioni atmosferiche”. “Bisogna fare il punto della situazione – sostiene ancora Abate – per far sì che vengano fatte le scelte migliori per i cittadini e il territorio mitigando al massimo il consumo del suolo ed evitando inutili sprechi di denaro canalizzandolo verso opere più utili e a minore impatto ambientale. Nei prossimi giorni, visiterò queste zone insieme agli attivisti”.