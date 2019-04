Nel corso dei lavori della seduta di lunedì 29 aprile, il Consiglio regionale ha approvato la modifica della legge urbanistica accogliendo la proposta normativa di iniziativa dei consiglieri Domenico Bevacqua (Pd) e Domenico Tallini (Forza Italia). Il testo interviene alla luce dell’esperienza applicativa della legge urbanistica sul territorio regionale, con la finalità – si legge nella relazione illustrativa – di “valorizzare il patrimonio territoriale per una pianificazione sostenibile nell’ottica del contenimento del consumo di suolo. Gli interventi di modifica sono diretti a migliorare gli aspetti critici e dare concreta attuazione ai principi di legge e ad assicurare la definizione degli strumenti urbanistici, con una semplificazione delle procedure soprattutto per le varianti agli stessi strumenti”. A relazionare la legge è stato Bevacqua, che ne ha evidenziato l’importanza: sulla stessa lunghezza d’onda anche Tallini che ha parlato di “sollievo soprattutto per i Comuni, con questa iniziativa bipartisan che fa fronte a un’esigenza molto avvertita da molti enti locali, alle prese con molte difficoltà”. Il capogruppo della Cdl, Gianluca Gallo, ha evidenziato “il contributo fondamentale nell’approvazione di questa legge fornito ancora una volta dall’opposizione di centrodestra, pronta a perseguire gli interessi dei calabresi, a fronte di una maggioranza sempre più sfilacciata e di un governo regionale non più autosufficiente”. E’ intervenuto anche l’assessore regionale all’Urbanistica, Franco Rossi, che si è detto “soddisfatto” per il varo di questa legge, resa possibile anche per la collaborazione di tanti consiglieri”. L’aula ha poi approvato una proposta di legge che prevede che per l’Ato rifiuti di Reggio Calabria le funzioni della Comunità d’ambito siano attribuite alla Città metropolitana di Reggio Calabria. Il Consiglio regionale ha poi dato l’ok a due proposte di rinascimento di debiti fuori bilancio. Sul tema dei debiti fuori bilancio si è registrato l’intervento del consigliere regionale de “I Moderati”, Franco Sergio: “Già oltre 20 volte, e per un totale di oltre 18 milioni, si sono approvati in aula debiti fuori bilancio, purtroppo per questi si trovano sempre i fondi mentre non si trovano fondi per altre leggi più importanti sul piano sociale”. L’aula ha poi ratificato l’accordo per l’istituzione dell’Area integrata dello Stretto tra Regioni Calabria e Sicilia e Città metropolitane di Reggio e Messina.