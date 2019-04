Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questa mattina per incendio autovettura avvenuto sulla SS 106 nel comune di Cropani (CZ). La vettura coinvolta dal rogo una Lancia Y in transito. La conducente, alla vista del fumo fuoriuscire dal vano motore, accostava bordo strada la vettura. A bordo oltre la conducente un passeggero. Ambedue si allontanavano dal mezzo senza riportare alcun danno. Nell’immediato i malcapitati provvedevano a contattare la Sala Operativa 115 per i soccorsi. Il tempestivo intervento delle unità vigilfuoco è valso all’estinzione dell’incendio, che ha coinvolto il solo vano motore, evitando la completa distruzione della vettura. Sul posto carabinieri per quanto di competenza. Origine dell’incendio di natura accidentale.