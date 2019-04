a cura di RTC Sport

Serie B/ Crotone devastante a Venezia, è un colpo salvezza

Quello piazzato sabato dal Crotone al Penzo di Venezia è un vero colpo salvezza. 4 a 1 rifilato a domicilio alla formazione lagunare allenata da Serse Cosmi potrebbe essere letale per i veneti. Andrea Barberis, Ahmed Benalì e Niccolo’ Zanellato hanno firmato l’impresa pitagorica. Ma non si puo’ minimamente indietreggiare, perchè il primo maggio si torna in campo. Ospite allo Scida sarà il Benevento che cerca la migliore posizione playoff, tentando di scavalcare il Palermo di Delio Rossi. Ma l’undici di Stroppa vuole ulteriormente avvicinarsi alla quota salvezza e non puo’ fare troppi calcoli a prescindere dall’avveraria di turno. Il Cosenza è ad un passo dalla salvezza matematica, che puo’ arrivare già mercoledì in casa contro il Venezia quintultimo. Serie B in campo mercoledì 1 maggio a partire dalle ore 15,00.

Serie C/ Suicidio Catanzaro a Siracusa ma il terzo posto e’ comunque vicinissimo

Suicidio del Catanzaro a Siracusa. Le aquile di Auteri vanno sotto per la rete dell’ex Troina Vazquez e poi falliscono 2 calci di rigore con Fischnaller e Bianchimano. I siciliani vincono a sorpresa e centrano la permanenza. Fortissima delusione per la tifoseria catanzarese che deve registrare un’altra sconfitta esterna della truppa del patron Noto che puntava alla promozione diretta e che dovrà invece accontentarsi del terzo posto che potrebbe essere conquistato mercoledì nel recupero di campionato con la Viterbese. La squadra laziale, castigata in casa dal Rende, sembra essersi squagliata nelle ultime giornate ed appare in caduta libera, forse perchè concentrata interamente sulla finale di Coppa Italia contro il Monza. Il Catanzaro dovrà approfittarne per vincere e per blindare il terzo posto.

La Reggina vince il derby a Vibo e blinda i playoff, Cevoli: “Possiamo essere la mina vagante”

Bastano due reti nel primo tempo di Salandria e Doumbia alla Reggina per far suo il derby di Vibo Valentia che vuol dire qualificazione ai playoff. Gli Amaranto, seguiti al Razza da almeno mille spettatori distribuiti tra gradinata e tribuna centrale, hanno sofferto molto poco. Dopo la seconda rete subita la Vibonese si è letteralmente squagliata, insidiando quasi mai la porta di Alessandro Confente. Terzo successo consecutivo, quindi, per la truppa di Roberto Cevoli, dopo quelli con Cavese e Casertana. La Reggina è matematicamente settima e giocherà il primo playoff in casa probabilmente contro una tra Monopoli e Casertana. C’è tantissimo entusiasmo per il traguardo raggiunto dopo tanta sofferenza e peripezie. Gioia ovviamente anche per il tecnico Cevoli, richiamato da 3 settimane, che ha ottenuto 3 vittorie in 3 partite: “Ora viene il bello-ha detto ai microfoni di RTC-possiamo essere la mina vagante dei playoff”.

Il Rende chiude col botto un campionato esaltante solo nella prima parte

Il Rende si congeda con una vittoria inaspettata a Viterbo. I biancorossi squillano 3 volte e fulminano i distratti laziali che forse pensano alla finale di Coppa. Leveque, Borello e l’autorete di Rinaldi segnano le reti biancorosse, in mezzo il pareggio provvisorio di Zerbin per la Viterbese. Termina così per il Rende un campionato esaltante nel girone di andata ma assai deludente in quello di ritorno. E c’è ancora qualche speranza di centrare i playoff, domenica il verdetto.

Calcio, serie D/ Vittorie preziose per Locri e Roccella, la salvezza passa dai playout

Vittorie molto preziose per il Locri sulla Palmese per 2 a 1 e per il Roccella a Cittanova per 1 a 0. Ouattara, De Marco e Trombino i marcatori nel derby di Locri mentre Pizzutelli griffa il successo del Roccella in casa della Cittanovese. Locri e Roccella dovranno passare dai playout per conquistare l’agognata e sofferta permanenza in serie D. Il Castrovillari invece si fa raggiungere nel tempo di recupero dal Gela; vantaggio rossonero con Fioretti su rigore, pari di Retucci per i siciliani al 6′ minuto di extratime.

Calcio/ Eccellenza calabrese, i verdetti

Ultima giornata nel campionato regionale di Eccellenza calabrese. Reggiomed ed Olympic Rossanese giocheranno il playoff per la promozione il 12 maggio. Si salva l’Isola Capo Rizzuto che ha battuto la Paolana 5 a 3, salvo anche il Gallico. Ai playout si sfideranno Sersale contro Cutro e Soriano contro Acri.

Calcio, Promozione calabrese, i verdetti: Morrone promosso in Eccellenza, Sambiase e Vigor Lamezia ai playoff

Finale di campionato thriller nel campionato di Promozione girone A. La Morrone di mister Stranges vince 2 a 0 al D’Ippolito di Lamezia Terme e stacca il pass per l’Eccellenza. Al Sambiase, battuto in trasferta 3 a 2 dalla Brutium forse perchè distratto dalla cattive notizie provenienti da Lamezia, restano lacrime e sangue per aver dilapidato un consistente vantaggio a poche giornate dalla fine. Vigor-Belvedere sarà la semifinale in programma domenica 5 maggio, chi vince affronterà il Sambiase in finale. Ai playout in òprogramma domenica Brutium-Amantea e Promosport-Roggiano. Nel girone B già ampiamente promosso il San Luca, la Stilese va in finale playoff dove attende la vincente di Gioiosa-Bagnarese. Retrocesse Aurora e Borgia. Playout per la salvezza la sfida tra Taverna ed Archi.