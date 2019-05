REGGIO CALABRIA,. Lascia Reggio Calabria il prefetto Michele di Bari. Il Consiglio dei ministri concluso la notte scorsa lo ha destinato infatti a guidare il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Al suo posto arriva, da Foggia, il prefetto Massimo Mariani, anche con incarico di commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando. Prefetto di Foggia, invece, è stato nominato Raffaele Grassi, attuale ispettore generale di amministrazione e fino a poche settimane fa questore di Reggio Calabria. Grassi assume anche l’incarico di Commissario Straordinario del Governo per l’area del Comune di Manfredonia. Il Consiglio dei Ministri ha anche destinato il prefetto di Catanzaro Francesca Ferrandino a svolgere le funzioni di prefetto di Vibo Valentia, mantenendo comunque la direzione dell’Ufficio territoriale di Governo del capoluogo calabrese. Il prefetto di Bari aveva assunto l’incarico a Reggio Calabria nell’agosto del 2016, proveniente da Modena. di Bari in precedenza aveva già svolto la sua attività in Calabria come prefetto di Vibo Valentia.