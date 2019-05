Prestigioso ed importantissimo successo del Crotone sul Benevento. Simy al 47′ decide una sfida cruciale per il futuro dei rossoblu’ che si mettono al riparo da spiacevoli sorprese, portandosi a + 5 sulla quintultima. Risultato ulteriormente prestiogioso in quanto conseguito in inferiorità numerica, causa il rosso sventolato a Benali al 36′. Eccezionale prova dei rossoblu’ che triplicano le forze ed infliggono un ko amarissimo ai campani in lotta per la promozione. Applausi meritatissimi per la squadra e per Stroppa al termine dell’incontro da parte dello Scida che ha sempre incitato i propri ragazzi. E’ un colpo salvezza probabilmente decisivo per gli squali.

Il Cosenza centra l’importantissimo traguardo salvezza. Al San Vito termina 1 a 1 la sfida col Venezia. Gennaro Tutino porta avanti i lupi al 44′, pari veneto di Bocalon al 53′. Il Cosenza puo’ festeggiare matematicamente la salvezza. Piero Braglia firma un’altra impresa in rossoblu’.

