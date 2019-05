CATANZARO. La piazza principale della ‘Cittadella’, la sede della Regione a Catanzaro, è stata ufficialmente intitolata a San Francesco di Paola, patrono della Calabria. La cerimonia di dedicazione, con la scopertura di una targa, si è svolta giovedì mattina alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione, Mario Oliverio, del Generale dell’Ordine dei minimi, fondato da San Francesco di Paola, padre Gregorio, e dell’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, proveniente anch’egli dall’Ordine dei minimi, che ha impartito la benedizione ai tanti presenti nella piazza principale della sede della Regione. Il governatore Mario Oliverio ha così commentato: “Con questo omaggio a un grande calabrese vogliamo dare il messaggio di una Calabria che esprime moltissimi valori positivi, che non possono essere offuscati dalle negatività che pure ci sono”. Secondo monsignor Morosini, “questa intitolazione deve dare un forte segnale di unità della Calabria”. Infine, padre Gregorio ha rilevato come “con questa dedicazione a San Francesco di Paola si dà un’anima a questo palazzo che rappresenta la casa dei calabresi: da oggi gli amministratori saranno nel cuore del santo”. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, anche l’arcivescovo emerito di Cosenza, monsignor Salvatore Nunnari, il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, il presidente del Consiglio comunale di Paola, Graziano Di Natale, il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, assessori e consiglieri regionali tra cui Giuseppe Aieta, che ha fortemente lavorato per questo evento. L’intitolazione della piazza della Regione a San Francesco di Paola, che rientra tra le iniziative organizzate per celebrare il quinto centenario della canonizzazione del patrono calabrese, era stata deliberata dalla Giunta regionale, su indicazione del presidente Oliverio, lo scorso 2 aprile, nel giorno della ricorrenza della morte del santo, avvenuta il 2 aprile 1507.