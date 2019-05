Intitolata la piazza della Cittadella

Oliverio: “San Francesco un grande della Calabria”

L’intitolazione della piazza principale della sede della Regione a San Francesco di Paola “ha il significato di una Calabria che deve unirsi intorno ai suoi valori fondamentali, che sono valori positivi”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Mario Oliverio, nel corso della cerimonia di dedicazione della piazza principale della sede dell’amministrazione regionale al Patrono della Calabria. “Nel quinto centenario della sua canonizzazione, abbiamo fatto questa scelta – ha aggiunto Oliverio – perché era doveroso che la casa dei calabresi avesse l’ingresso principale intitolato al santo patrono della Calabria. San Francesco di Paola è un santo che ha affermato, con grande forza spirituale e umana, i caratteri del popolo calabrese, ne ha trasmesso i valori postivi, come l’accoglienza e il rispetto della persona, valori dei quali dobbiamo essere orgogliosi e che devono animare l’azione delle persone di buona volontà e di chi impegna per il bene comune. Per questo la nostra scelta non è casuale. E oggi – ha osservato il governatore – i calabresi fanno onore al loro santo e attraversando la piazza, sentiranno sempre più questa come la casa dei calabresi, la loro casa. Questa struttura ospita tantissimi lavoratori, dipendenti che operano quotidianamente al servizio della nostra terra, e io voglio spezzare una lancia a loro favore, perché viviamo momenti in cui la irrisione nei loro confronti, delle strutture pubbliche, è diventata quasi una moda, un leit motiv quotidiano: qui ci sono persone che operano al servizio della Calabria. E credo che non ci sia migliore protettore per loro che San Francesco di Paola”. Oliverio ha poi aggiunto: “La nostra scelta ha un significato, il significato ricordato da monsignor Morosini, e cioè il significato di una Calabria che deve unirsi intorno ai suoi valori fondamentali che sono valori positivi. In tutte le regioni del mondo ci sono positività e negatività, la differenza è che la Calabria è proiettata con uno stereotipo negativo che vede prevalere gli aspetti negativi offuscando quelli positivi, che sono preminenti rispetto a quelli negativi: e questo significa poter meglio combattere gli aspetti negativi, perché altrimenti se tutto è negativo niente è possibile, passa un’idea nichilista dell’impegno pubblico e della stessa esistenza. Noi invece – ha sostenuto il presidente della Regione – abbiamo bisogno di reagire, di far affermare i valori della calabresità che devono essere concepiti e trasmessi come valori positivi, che sono i valori dell’accoglienza, del rispetto della persona, della dignità della persona, che sono i valori della dignità della persona. Solo così è possibile costruire un futuro positivo per questa terra”.

Morosini: “Calabria sia unita in nome di S. Francesco”

“Nel segno dell’unità che San Francesco di Paola rappresenta, dobbiamo presentarci come Calabria unita, che sa difendere il suo passato ma che deve progettare assieme il proprio futuro”. Lo ha detto l’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, a Catanzaro, nel corso della cerimonia di intitolazione della piazza principale della sede della Regione a San Francesco di Paola, patrono della Calabria. Morosini, nato tra l’altro a Paola e proveniente dall’Ordine dei Minimi fondato da San Francesco di Paola, ha poi spiegato che “questa piazza rappresenta l’unità, l’abbraccio di tutto i calabresi. Dedicarla a San Francesco di Paola è un merito da ascrivere al presidente della Regione, è stata una grande intenzione, perché colui il quale ha dato alla Calabria una unità, cioè San Francesco di Paola, oggi viene celebrato in questo luogo che- ha proseguito l’arcivescovo – dev’essere il segno dell’unità, in questo luogo nel quale sin incrociano tutti i calabresi. In nome della calabresità, della quale San Francesco di Paola è la massima espressione, dobbiamo restare sempre uniti. Discutiamo su tutto ma quando si tratta di difendere la Calabria e la calabresità non ci dovrebbero essere né destra né sinistra, né centro né periferia. Dovremmo ritrovarci uniti perché, se non ci difendiamo nella unità, la politica approfitterà delle nostre divisioni per schiacciarci”. Monsignor Morosini ha poi osservati: “Dobbiamo riconoscere a San Francesco il coraggio di affrontare il Re di Napoli esprimendo l’unità dei calabresi che soffrivano per il malgoverno degli aragonesi. Nel segno dell’unità che San Francesco rappresenta, dobbiamo presentarci come Calabria unità, che sa difendere il suo passato ma che deve progettare assieme il proprio futuro. Faccio l’augurio – ha concluso l’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova – che San Francesco possa proteggere questo luogo nel quale si decide la politica e si decide il nostro futuro”.