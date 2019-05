La regia di Mauro Avogadro, la direzione musicale di Filippo Arlia, uno dei più talentuosi direttori d’orchestra a livello nazionale e internazionale, un cast di alto livello e la musica di una leggenda come Giacomo Puccini: è tutto pronto, a Catanzaro, per la “Madama Butterfly”, opera lirica che domani sera chiuderà la stagione del Teatro Politeama-Mario Foglietti. L’evento è prodotto dalla Fondazione Politeama in collaborazione con l’Istituto superiore di studi musicali “Tchaikovsky” di Nocera Terinese: gli interpreti principali saranno il soprano Amarilli Nizza (“MadamaButterfly”-“Cio-Cio-San”) e il tenore Fabio Armiliato (“Pinkerton”), per una messa in scena in tre atti su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa dal dramma di David Belasco e con la presenza dell’Orchestra Filarmonica della Calabria. Tra gli attori sono presenti anche artisti calabresi come Giorgia Teodoro, Davide Minoliti e Vincenzo Chilelli. L’opera è stata presentata in una conferenza stampa dal registra Avogadro, dal direttore Arlia, dal sovrintendente Gianvito Casadonte e dal direttore generale della Fondazione Politeama di Catanzaro, e Aldo Costa. “Penso – ha sostenuto Avogadro – che questo nostro allestimento possa avere l’apprezzamento del pubblico, perché ha come caratteristica un mondo giapponese più evocato che realistico, un mondo visto soprattutto attraverso i desideri, le utopie, gli innamoramenti della povera Butterfly, che sogna un’altra vita e invece ci rimette le penne. E c’è – ha ricordato il regista – poi l’attualità di un grande melodramma come questo, attuale perché meraviglioso: comanda la musica, e il mio compito da regista è quello di assecondare questo percorso”.

Secondo Arlia, quella di sabato sera per la Fondazione Politeama “sarà una chiusura speciale, e la specialità e la bellezza della nostra edizione della ‘Madama Butterfly’ è il fatto che saremo molto fedeli alla partitura, a nostro avviso completa”. Casadonte ha espresso la soddisfazione per la presenza di grandi artisti come Avogadro e Arlia e di un cast che, ha detto, “è il clou della lirica e che ci darà grandi emozioni”. Nel corso della conferenza stampa, il sovrintendente del Politeama e il dg Costa hanno tracciato anche un bilancio della stagione, parlando di “anno molto positivo e di note positive come il record degli abbonamenti”. Costa ha anche ricordato come “la stagione del Politeama di Catanzaro si chiude con successo e si chiude così com’è iniziata, con la lirica, visto che abbiamo aperto con il ‘Don Giovanni’”.