Ultima giornata all’insegna del gol in serie C. Tantissime infatti le reti realizzate. Sono piovuti gol a grappoli al Ceravolo di Catanzaro oltre a qualche goccia d’acqua, ben 9 reti tra giallorossi e Trapani: punteggio finale 6 a 3! La Juve Stabia, gia’ ampiamente promossa, scivola con la Virtus Francavilla che conferma il suo sesto posto. Trapani secondo, entrerà al secondo turno dei playoff nazionali. Catanzaro conferma la terza posizione e si candida ad essere protagonista nei playoff promozione, i tifosi chiedono fortemente la B a Noto e ad Auteri. Il Catania stecca in casa col Rieti ma era già quarto, non cambia nulla. Quinto è il Potenza che supera la Vibonese di Nevio Orlandi e pesca nei playoff il Rende che ha riposato e finisce a pari punti con la Cavese ma è in vantaggio rispetto ai campani nella differenza reti. La squadra di Ciccio Modesto, quindi, viene gratificata da questo traguardo. Si tratta del secondo anno consecutivo nelle due partecipazioni alla serie C, un risultato di prestigio. Domenica in campo al “Viviani”. Sesta la Virtus Francavilla che sfiderà la Casertana ai playoff. Il Monopoli strapazza il Siracusa 4 a 1 e centra l’ottava posizione, saranno i biancoverdi di Peppe Scienza l’avversario della Reggina domenica al Granillo in una sfida da dentro o fuori. Per quanto riguarda i playout, invece, confermato lo spareggio tra Bisceglie e Paganese per evitare la retrocessione.

Verdetti

Juve Stabia promossa in serie B

Trapani e Catanzaro ai playoff nazionali

Catania alla seconda fase dei playoff di girone

Playoff di girone: Potenza-Rende/ Virtus Francavilla-Casertana/ Reggina-Monopoli

Playout: Bisceglie-Paganese

Matera esclusa dal campionato

