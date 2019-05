di RTC Sport

Nell’ultima giornata di campionato la Reggina acquisisce 3 punti a tavolino contro il Matera e conferma ovviamente la settima posizione. Sfiderà il Monopoli dell’ex Scienza che ha travolto il Siracusa e conclude ottavo. Match in programma domenica al Granillo di Reggio Calabria, agli Amaranto basta un pari, i pugliesi devono vincere. La sorpresa arriva da Bisceglie dove la Cavese si arrende a pochi minuti dal termine, finisce 4 a 3 per i pugliesi che comunque non evitano lo spareggio playout con la Paganese. Dunque nei playoff, invece della Cavese, entra il Rende di Ciccio Modesto, pur senza giocare, per migliore differenza reti. Importante traguardo per biancorossi che sfideranno domenica il Potenza quinto al Viviani.

