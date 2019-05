di RTC Sport

Caccia al biglietto a Reggio Calabria per Reggina-Monopoli, primo turno di playoff, in programma domenica alle ore 19,30 allo stadio Granillo. Partita la macchina del tifo amaranto che colorerà alla grande la Curva Sud e non solo per cercare di spingere gli uomini di Cevoli alla vittoria in questa difficile sfida contro i pugliesi dell’ex Beppe Scienza. Ci registrano le prime file allo store situato inaugurato domenica 5 maggio. Tifosi in fibrillazione: il record di spettatori di questa stagione, gli oltre 11 mila di Reggina-Catanzaro a febbraio, dovrebbe essere superato. E’ vero che la Reggina puo’ contare su due risultati, potrebbe infatti bastare anche il pari, ma non è semplice il compito degli Amaranto. I biancoverdi sono formazione quadrata ed arcigna, tipicamente di categoria, ma che sa giocare anche bene al calcio. Puo’ contare su esterni affidabili, Fabris in primis, su un centrocampo rognoso costituito da gente di sostanza, e su punte veloci che sanno agire in contropiede, uno su tutti Mangni, ma anche qualitativi come Sounas. Inoltre, molti ex come Gatti, Maimone e Federico Gerardi, in amaranto ai tempi della B. E poi, proprio Beppe Scienza, che dell’ambiente reggino conosce praticamente tutto. Roberto Cevoli sa tutto questo. E ricorda anche bene la gara d’andata giocata a fine settembre a Vibo Valentia, per inadeguatezza del Granillo, in cui i pugliesi si imposero 3 a 1 contro una Reggina che iniziava a vivere una delle fasi piu’ difficili della sua stagione. Dopo la rete iniziale di testa di De Angelis al 6′, Tiziano Tulissi pareggio’ al 37′ appoggiando a porta vuota dopo la traversa colpita da Ciccio Salandria. Ma nella ripresa il Monopoli mostro’ i muscoli nella ripresa, indirizzando la gara e vincendola grazie alla reti di Sounas al 70′ e di Mangni con un gran gol in solitario contropiede che brucio’ la difesa amaranto al 77′. “Dovremo fare la nostra gara tentando di non farli manovrare troppo, hanno un buon palleggio in mezzo ed ottime individualità” ha affermato Roberto Cevoli. “Noi arriviamo all’impegno con motivazione ed entusiasmo ma domenica serviranno tanta attenzione e concentrazione”.

redazione@giornaledicalabria.it www.giornaledicalabria.it