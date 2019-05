“Abbiamo le idee ben chiare in testa” ha detto il leader della Lega e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel corso del comizio a Catanzaro in vista delle Europee. “Ci sono due iniziative che – ha ricordato Salvini – stiamo portando avanti e che il Parlamento approverà: uno, la legge che accenderà telecamere negli asili nido, nelle scuole materne, nelle case di riposo, per difendere bimbi, anziani e disabili. Due: una legge che prevede di raddoppiare le pene, le sanzioni per chi maltratta gli animali e dovrebbe essere trattato alla stessa maniera. Poi – ha spiegato il vicepremier – andiamo avanti con la pace fiscale, per rottamare altre migliaia di cartelle di Equitalia che stanno rovinando la vita a troppi calabresi che non ce la fanno più”. Salvini ha quindi aggiunto: “Abbiamo le idee ben chiare in testa. Già da quest’anno abbiamo abbassato le tasse a partite Iva, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti, l’obiettivo è farlo a tutti i lavoratori dipendenti e alle famiglie, in un paese che torna a lavorare e torna a mettere al mondo figli, un paese – ha rilevato il leader della Lega e ministro dell’Interno – dove insieme ai diritti tornino a contare qualcosa anche i doveri, perché qualcuno parla solo di diritti ma i diritti senza doveri non contano nulla.” “La droga venduta in piazza, venduta in negozio, venduta davanti alla scuola, sempre droga rimane e sempre male fa”, ha affermato ancora il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini. “Io da ministro dell’Interno – ha aggiunto – combatto ogni tipo di spaccio di droga, e il posto giusto per gli spacciatori non sono i negozi o le piazze, ma la galera, e questa è una battaglia di civiltà. Stiamo combattendo una battaglia contro la droga piazza per piazza, via per via, paese per paese, negozio per negozio, perché la droga fa male, ragazzi, e anche perché la ‘ndrangheta campa di droga.”