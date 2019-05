di RTC Sport

“Siamo in grado di ribaltarla, nella gara d’andata abbiamo dimostrato di essere superiori a loro, con tutto il rispetto per la Feralpi che è una buona squadra”. Così si è espresso al termine del match d’andata a Salo’ valido per il primo turno nazionale playoff il tecnico del Catanzaro, Gaetano Auteri, molto contrariato per alcune decisioni arbitrali: “Anche oggi scelte pazzesche-ha rumoreggiato -c’era un rigore, un gol regolare ed anche altre valutazioni mi hanno lasciato perplesso. Per quel che riguarda noi, abbiamo fatto fatica ad interpretare la gara: loro rimanevano troppo bassi e noi avremmo dovuto aggredire maggiormente, invece abbiamo aspettato troppo. Aver perso, in ogni caso, non cambia nulla nell’economia della gara di ritorno che sarà completamente diversa. In primis perché avremo il nostro pubblico che ci spingerà (cosa comunque avvenuta già nella gara d’andata con oltre mille supporters calabresi, ndc), e poi perché i ritmi saranno senz’altro piu’ sostenuti da parte nostra. Dovremo spingere con intensità, abbiamo tutti i mezzi per rovesciare la sfida”. Servirà, quindi, il Catanzaro formato casalingo, quello che non fallisce quasi mai. Lo stadio Ceravolo sarà una bolgia a supporto della truppa di Auteri alla quale basta vincere con qualunque risultato. Il pubblico sta rispondenso alla grande, gi’ raggiunta quota 5000, dato che crescerà nella giornata odierna. Per iniziativa di qualche club di supporters come sempre molto dinamico in tali occasioni, la città è già stata adornata con bandieroni e cartelloni da balconi e finestre per offrire un’ulteriore spinta alla squadra affinchè superi questo primo turno interlocutorio, come annunciato dal patron Noto, e prosegua il percorso fino alla finale. La Feralpi di Zenoni è apparsa squadra organizzata ma che, se attaccata in velocità con continuità, puo’ andare seriamente in affanno.

redazione@giornaledicalabria.it www.giornaledicalabria.it