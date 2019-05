Correre contro la fame. A Simeri Crichi, i bambini dell’ Istituto Comprensivo “Citriniti” sono stati i protagonisti di una maratona solidale.

L’iniziativa si è svolta nei giorni scorsi a conclusione di un progetto promosso dall’ associazione ‘Azione contro la Fame’.



Gli alunni dell’Istituto, diretto da Susanna Mustari, hanno partecipato alla manifestazione di chiusura del progetto che ha avuto l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare a famiglie che vivono in condizione di indigenza. All’evento hanno partecipato anche il sindaco di Simeri Crichi, Pietro Mancuso, ed il parroco, don Alessandro Nicastro, sottolineando l’importanza dell’ iniziativa solidale.

Oggi 821 milioni di persone – l’11% della popolazione mondiale – non ha cibo a sufficienza e oltre il 90% delle persone malnutrite vivono nei Paesi in via di sviluppo.