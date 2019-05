Chiaravalle, 7 feriti in un incidente sulla SP146

È di sette feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla SP146 nel comune di Chiaravalle Centrale. Due le vetture coinvolte, una Renault Clio e una Nissan Micra.

A seguito dell’impatto, la Nissan Micra si ribaltava sulla sede stradale.

Sette complessivamente i passeggeri nelle due autovetture che, ricevuto le cure dal personale sanitario del suem118, sono stati trasferiti con due ambulanze presso struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti e controlli.

Sul posto intervenuta squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Chiaravalle Centrale, per la messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale.

Carabinieri del Comando compagnia di Soverato per accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

Disagi per la viabilità.