I carabinieri di Desenzano hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio Gaetano Fortugno, ristoratore che a Desenzano del Garda, nel Bresciano, ha sparato a un suo ex dipendente che chiedeva alcuni stipendi arretrati. Fortugno, componente di una famiglia di Gioia Tauro già al centro di inchieste sulla presenza della ‘ndrangheta al Nord, si trova ora in carcere a Brescia. Il ferito non è in pericolo di vita.