“Da parte del governo nazionale c’è un approccio sbagliato e non rispondente ai bisogni reali della società”. Lo ha detto il presidente della Regione. Mario Oliverio, intervenendo a un dibattito sul ruolo del Banco Alimentare nella sede della Giunta a Catanzaro. “Dopo un gran parlare e un gran pompare le cose, anche la questione del reddito di cittadinanza – ha aggiunto Oliverio – si è dimostrata assolutamente inadeguata, mentre ben altro si sarebbe potuto fare con un’impostazione di sussidiarietà alle organizzazioni di volontariato e alla rete associativa. Siamo in presenza di processi che sempre di più mettono nella marginalità le problematiche dell’inclusione sociale”. Oliverio ha anche fatto il punto sulle azioni messe in campo dalla Giunta regionale: “Da quando ci siamo insediati, noi siamo passati da un contributo di 50mila euro, che a volte nemmeno veniva garantito, a un contributo di 200mila euro. Uno dei miei primi atti è stato proprio quello di ripristinare questo contributo e di innalzarlo, perché le spese che le associazioni di volontariato e i soggetti impegnati nel sociale devono vedere il concorso delle istituzioni, e in Calabria della Regione per prima. Malgrado le ristrettezze di bilancio e la necessitò di far quadrare i conti, tra le priorità abbiamo inserito il sostegno alle politiche sociali, con l’intenzione di fare ulteriori sforzi, e – ha sostenuto il governatore abbiamo l’obiettivo di storicizzare il nostro impegno individuando anche nuovi strumenti”. Oliverio ha, infine, ringraziato “la rete del volontariato calabrese che porta avanti un lavoro straordinario sul piano sociale”, evidenziando “la funzione sociale fondamentale, soprattutto in una terra difficile come la Calabria, di soggetti e istituti, come il Banco Alimentare, che arrivano laddove non arrivano le istituzioni lenendo sofferenze, dando speranze e combattendo l’indifferenza, che – ha concluso il presidente della Regione – è il peggiore fattore che può prevalere nella società”.