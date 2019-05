Il commissario ad acta della sanità calabrese, Saverio Cotticelli, e il sub commissario, Thomas Schael, hanno consegnato al presidente della Regione, Mario Oliverio, l’elenco dei nomi dei commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere ai fini dell’intesa richiesta dal decreto straordinario sul settore regionale approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 18 aprile. Il governatore Oliverio ha dieci giorni di tempo da oggi per esprimere il proprio parere, che non è vincolante: in caso di mancata intesa, trascorsi i 10 giorni, la nomina dei commissari, ai sensi del provvedimento governativo, avverrà con decreto del ministro della Salute previa delibera del Consiglio dei ministri. Nei giorni scorsi il presidente della Regione Oliverio si è dichiarato indisponibile a un’intesa, in segno di protesta contro il governo nazionale.