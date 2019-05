“Non mi risulta alcuna rinuncia al reddito di cittadinanza, per me è una fake news. Quello che ho visto in questi mesi è tanta gente che chiede di accedere a questo strumento. Abbiamo respinto il 25% delle richieste per una ragione molto semplice non avevano i requisiti. Carabinieri e Guardia di finanza stanno facendo i controlli, hanno trovato persone che lavoravano in nero nel primo mese del reddito e abbiamo revocato la card e alcune hanno già trovato lavoro grazie al reddito di cittadinanza e quindi stanno restituendo la card”. A dirlo il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio parlando ieri con i giornalisti a margine di un incontro pubblico a Cosenza. “Zingaretti doveva espellere il vostro presidente di Regione dopo la prima inchiesta per corruzione perché con la corruzione non c’entra niente il terzo grado di giudizio. Anche da noi c’è chi sbaglia, ma chi sbaglia lo metto fuori in 30 secondi, e questo credo sia un valore non un insulto”, ha anche detto Luigi Di Maio a Cosenza.