Catanzaro-Feralpi Salo’ 2-2, il giorno dopo. L’ennesima eliminazione dai playoff ha letteralmente “gelato” città e tifoseria, lasciandole attonite in un mix di rabbia, tristezza ed impotenza. Rabbia per come si è evoluta la gara, con la conclusione che sa di beffa. Catanzaro sotto di una rete, pareggia, sorpassa e viene raggiunto quasi allo scadere. Tristezza mista ad impotenza per l’ennesimo flop nei playoff promozione, è l’ottava volta. Ma questa volta la tifoseria è rimasta ancora piu’ trafitta e delusa, in quanto le dichiarazioni pre sorteggio e pre partita del patron Noto, fortemente ottimistiche sul passaggio del turno ed addirittura sull’arrivo in finale, avevano illuso tutti. Ora invece, società e tifosi si ritrovano con le ossa rotte per il sogno svanito sul nascere. Nell’infuocata conferenza stampa post gara, Noto ha mirato dritto sulle responsabilità dell’arbitro, reo, a suo dire, di avere assegnato un corner molto discusso agli ospiti dal quale è nato il gol del pari. Ma è troppo poco, obiettivamente, per spiegare e giustificare l’insuccesso nell’arco delle 2 gare in cui il Catanzaro ha giocato bene al massimo per mezz’ora, concludendo, peraltro, assai raramente in porta. Ma Noto in sala stampa è stato una furia nei confronti di tutti coloro i quali hanno fatto osservazioni sulle negatività della giornata e dell’intera stagione, osservazioni che non ha per nulla digerito.

