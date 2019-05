L’eliminazione del Catanzaro dai playoff in corso per la promozione in serie B, per mano della Feralpi Salò, costa cara anche al Presidente Noto ed al Ds Logiudice. Il giudice sportivo ha infatti inflitto al massimo dirigente e al direttore sportivo una pesantissima sanzione. Floriano Noto è stato inibito a svolgere ogni attività in seno alla Figc, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale fino a tutto il 30 giugno 2020. Secondo il giudice sportivo, e sulla base dei rapporti trasmessi dagli ufficiali di gara e dal rappresentante della Procura federale, Noto si sarebbe introdotto e avrebbe sostato nel recinto di gioco, in prossimità dell’area occupata dal quarto ufficiale di gara, a gioco in svolgimento, tenendo un comportamento irriguardoso e offensivo nei confronti dello stesso; al termine della gara si sarebbe introdotto sul terreno di gioco raggiungendo l’arbitro al centro del campo per rivolgergli frasi gravemente offensive con atteggiamento minaccioso. Allontanato dalle forze dell’ordine e vincendo la resistenza degli agenti, Noto si sarebbe poi introdotto fino ai locali antistanti gli spogliatoi reiterando il proprio comportamento. Pasquale Logiudice, inibito fino al 31 dicembre 2019, si sarebbe invece introdotto, benchè non autorizzato, nei locali antistanti gli spogliatoi proferendo pesanti insulti nei confronti del direttore di gara e colpendo con vari pugni la porta degli spogliatoi riservati alla terna arbitrale. Oltre alla inibizione a Noto è stata comminata una ammenda di diecimila euro, a Logiudice un’ammenda di 3500 euro.