‘Break the silence’, un progetto contro la violenza di genere

La violenza sulle donne è un fenomeno in aumento. Per contrastare questa emergenza ed avviare un percorso di educazione sentimentale dei giovani è stato ideato il progetto ‘Break the silence’ promosso dalla Provincia di Catanzaro, Ufficio della Consigliera di Parità, e dalla Regione Calabria in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale e la Commissione Pari Opportunità della

Regione Calabria, e con il coinvolgimento dei Centri Antiviolenza che operano nel territorio catanzarese.

Obiettivo dell’iniziativa, presentata nella Sala Giunta della Provincia di Catanzaro, è quello di realizzare attività tese a prevenire e contrastare la violenza di genere attraverso la promozione, tra gli adolescenti, di comportamenti responsabili sia nella vita quotidiana sia nella vita virtuale, con particolare riferimento anche all’uso della scrittura e del linguaggio sui social network.

Il progetto ‘Break the silence’ prevede la pubblicazione di un bando di Concorso a premi indirizzato agli istituti scolastici della Provincia di Catanzaro, di primo e secondo grado, che avrà per oggetto la realizzazione di elaborati (disegni, poesie, mini racconti) e materiale fotografico ovvero audio-video atti a diffondere la cultura della parità di genere.

Gli elaborati potranno essere presentati entro il 10 ottobre 2019 e saranno giudicati dalla Commissione del Concorso, formata da esperti della Provincia di Catanzaro e dell’Ufficio Scolastico Regionale, che valuterà il messaggio secondo i criteri di originalità, efficacia comunicativa, capacità di elaborazione, qualità e motivazione del percorso didattico che ha stimolato e accompagnato la realizzazione dell’elaborato.

Nell’ambito del progetto, inoltre, saranno avviati incontri e workshop tematici con la partecipazione degli esperti dei Centri Antiviolenza con la finalità di sensibilizzare gli alunni di età compresa tra i 13 ed i 18 anni sulle tematiche legate alla violenza.

La Consigliera di Parità Effettiva della Provincia di Catanzaro, Elena Morano Cinque, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto, ha stipulato con la presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, Cinzia Nava, e con le rappresentanti dei Centri Antiviolenza Mondo Rosa, Astarte, Aiuto Donna, Demetra ed Attivamente Coinvolte, un accordo operativo al fine di avviare le azioni di contrasto al fenomeno.

“Questo progetto pilota -ha dichiarato Elena Morano Cinque- è particolarmente interessante perché agisce all’origine delle cause della violenza attraverso un’azione educativa mirata ai giovani, protagonisti del presente e soprattutto del futuro. Se vogliamo creare una società non violenta dobbiamo ripartire da loro educandoli ai valori del rispetto e dell’autostima“.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle azioni di informazione e sensibilizzazione in materia di violenza contro le donne oggetto di apposito accordo tra la Provincia di Catanzaro e la Regione Calabria.