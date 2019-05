“Noi di Libertà Democratica, come già dichiarato durante un’intervista all’emittente televisiva regionale RTC, siamo favorevoli all’inversione di marcia su Corso Mazzini a Catanzaro. Abbiamo però, a seguito dell’avanzamento dei lavori, ascoltato il malumore dei commercianti e dei residenti che hanno ovviamente un’idea ben diversa da quella della Giunta comunale sul rilancio del Centro Storico. Salta subito all’occhio una diminuzione ulteriore dei parcheggi, situazione già di per sé problematica. Così, durante l’ultimo incontro di Libertà Democratica, si è deciso di inserire all’ordine del giorno la questione riguardante la viabilità e il decoro urbano del Centro Storico della città capoluogo di Regione”. E’ quanto afferma Domenico Vetrò di Libertà Democratica. “Già tempo prima ci eravamo occupati della questione della Funicolare di Catanzaro che, rimanendo chiusa, stava portando al collasso molte attività della zona di Piazza Roma-continua Vetro’. Certo sia noi che i commercianti ci aspettavamo di vedere il Centro Storico modificato in meglio, come qualche anno prima, ma ci troviamo dinanzi a una realtà ben diversa. Con il fatto che rimane ancora chiusa l’ascensore di Bellavista che di conseguenza rende inutile il parcheggio poiché difficoltoso raggiungere il centro, con il fatto che rimane sigillato il parcheggio del Teatro Politeama, come se anche Striscia la Notizia non si fosse interessata alla questione, non riteniamo opportuno continuare a eliminare luoghi di sosta per le auto. Inoltre non si è portato a termine il progetto dei parcheggi di via Carlo V e né in via Argento, quelli già esistenti, sono adeguati a soddisfare l’utenza. Quello che ci suona strano però è che dopo anni, così come scrive il consigliere Merante in una sua nota stampa, di confronti con il Comando di Polizia, con le organizzazioni sindacali e la rappresentanza dei cittadini siamo a un punto ben peggiore da quello di partenza. Motivo per il quale Libertà Democratica ha deciso di chiedere alla giunta della città di Catanzaro di rivedere il proprio piano di viabilità, di sicurezza e di impatto economico. Chiediamo inoltre uno sforzo maggiore per la ripresa di quelle strutture già elencate, inaugurate e presto chiuse, che renderebbero più facile raggiungere e vivere il Centro di Catanzaro. In occasione lanciamo anche la proposta, accolta durante la riunione, del disco orario per un’ora gratuita di parcheggio nelle zone delimitate dalle strisce blu” ha concluso Vetro’.