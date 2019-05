Lunedì 27 maggio 2019 alle ore 14.00 in Aula T al Livello 2 dell’Edificio delle Bioscienze dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro avrà luogo il quinto appuntamento di “Europhonica on Tour”, il ciclo di conferenze patrocinato da RadUni, associazione degli operatori radiofonici universitari, che vedrà protagonista la redazione di Europhonica in un ciclo di conferenze negli atenei italiani. Un momento di confronto e di dibattito tra docenti, studenti e rappresentanti delle Università in vista delle Elezioni Europee di Maggio 2019.

Il tour è iniziato il 15 maggio dall’Università del Piemonte Orientale e proseguito con l’Università di Pisa (20 maggio), l’Università di Siena (23 maggio), l’Università di Padova (24 maggio). Dopo la Tappa di Catanzaro, toccherà l’Università di Trento (28 maggio), l’Università degli Studi di Catania (29 maggio), l’Università degli Studi e Università per Stranieri di Perugia (30 maggio) e altri atenei in fase di definizione.

In ogni tappa verrà affrontato un tema specifico legato alla politica europea come la comunicazione politica in questa campagna elettorale, l’utilizzo dei fondi europei, l’ecosostenibilità ecc. L’appuntamento a Catanzaro si svolgerà intorno alla tematica della Gender Equality. A discutere di questo importante tema insieme ad Elvira Fratto, membro della redazione italiana di Europhonica, la Dottoressa Alessia Bausone, dottoranda di ricerca presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro ed esperta in pari opportunità.

La missione di Europhonica, da sempre, è stata quella di raccontare l’Unione Europea ai giovani universitari con lo scopo di renderla facilmente comprensibile e più “pop”. L’obiettivo primario dell’evento è quello di sensibilizzare la popolazione studentesca alla partecipazione al voto utilizzando lo stile proprio di Europhonica per stimolare interesse sulle tematiche europee più importanti. Attraverso questo evento, RadUni e Europhonica intendono inoltre valorizzare le eccellenze della ricerca di ogni ateneo.

Tutto l’evento sarà trasmesso dalla web radio dell’università ospitante, UMG Web Radio, e condiviso in live streaming sulla pagina Facebook di Europhonica.

RadUni è l’Associazione Operatori Radiofonici Universitari. Nata nel 2006, rappresenta in Italia un circuito di 28 radio universitarie e circa 200 ragazzi in esse operanti.